Ситуация на латвийско-белорусской границе остается напряженной

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

15 января 2022, 20:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: NURPHOTO

Новогодние праздники – не повод для отдыха латвийским пограничникам. Они всегда на страже порядка. Судите сами, 14 января сотрудники Государственной пограничной службы предотвратили незаконное проникновение в Латвию 50 людей.



Статистика нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, увы, не может радовать: с 10 августа 2021 года по настоящее время было задержано 4678 человек.



Пограничники, по гуманным соображениям, разрешили пересечь границу с Беларусью 108 лицам. Статистика говорит, что за конец 2021 года и за первую половину 2022 года границу ЛР незаконно пересекли 460 граждан третьих стран.



Учитывая серьезность ситуации, летом прошлого года правительство Латвии объявило в приграничных зонах ЧС, а также в городе Даугавпилсе внештатную ситуацию. ЧС будет продлен до 10 февраля 2022 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости