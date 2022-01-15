Угроза цунами на Курилах объявлена из-за извержения подводного вулкана у острова Тонга

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2022, 20:44

Угроза цунами на Курилах в субботу была объявлена из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. В Японии также была объявлена угроза цунами высотой до трех метров.

Волна обрушилась на побережье островов Амами и Токара в Тихом океане через несколько минут после выхода предупреждения. Высота волны оказалась 1,2 метра.

Центр цунами ФБГУ "Сахалинского УГМС" до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами. Угрозы населению и территории России нет. Проведено оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

Короля Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI эвакуировали из дворца.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости