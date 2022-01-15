Пропавшую в конце декабря в Севастополе 14-летнюю девочку нашли в доме 80-летнего пенсионера

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15 января 2022, 17:14

Диана, фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

Пропавшую в конце декабря прошлого года в Севастополе 14-летнюю девочку нашли в городе в доме 80-летнего пенсионера. О том, что пропавшая школьница найдена живой и здоровой сообщили в субботу, 15 января, представители УМВД России по Севастополю.

Подросток 27 декабря по пути вышла из школьного автобуса и пропала. Домой она не вернулась. По данным полиции, все время со дня своего исчезновения школьница находилась в квартире пожилого мужчины, жителя Гагаринского района. Диану Гордиенко нашли оперативники.

Мужчина рассказал полиции, что девочка настойчиво уговаривала, чтобы он разрешил пожить у него. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время.

Со слов школьницы, она сбежала из дома из-за конфликтов в семье и пожаловалась, что у нее не было взаимопонимания с матерью. Удивительно, почему взрослый умудренный жизненным опытом мужчина не обратился в полицию и не сообщил, что у него находится чужой несовершеннолетний ребенок. Кстати, как пишут местные СМИ, Диана уже уходила из дома.

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