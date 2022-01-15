Челябинцы мечтают о МРОТ в 33 тысячи

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

15 января 2022, 16:17 Анна Семенова

Челябинцам хватило бы минимум 33 тысячи в месяц. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За два года аппетиты южноуральцев выросли на 600 рублей.

Как сообщают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в целом по стране минимальный размер оплаты труда вырос до 13890 рублей, это цифры на 1 января 2022. Но жителей больших городов такая сумма не устраивает, люди считают, что МРОТ должен быть больше в два, а то и в три раза больше.

Самую большую сумму назвали ожидаемо жители Москвы, они пожелали, чтобы «минималка» по зарплате составляла 42 тысячи. На втором месте Владивосток с суммой в 40,5 тысяч. Замыкает тройку лидеров Хабаровск с запросом в 38,8 тысяч рублей в месяц. В топ-5 оказался и город УрФО – Тюмень, его жители хотели бы видеть минимальной суммой зарплаты 37,6 тысяч.

Меньше всего притязаний у жителей Ижевска и Саратова, здесь людям хватило бы и 31,6 тысяч в месяц. Челябинск вошел в топ-10 со самыми скромными запросами. Наш город на 10 строчке с цифрой 32900 рублей. Интересно, что в ноябре 2020 цифра, названная нашими земляками, была всего на 600 рублей меньше – 32300 рублей.

Кстати, среднемесячная номинальная зарплата в целом по экономике РФ в октябре 2021 года составила 54649 руб. Инфляция за 2021 год по предварительным расчетам составила 8,4%.

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