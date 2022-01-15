МЧС: в Сочи прорыв газовой трубы произошел в результате падения дерева на улице Леселидзе

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15 января 2022, 16:06

фото: vk.com/sochigov

В Сочи в субботу дерево упало на газовую трубу, и произошёл её порыв. Представители ГУМЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что газовую трубу прорвало на улице Леселидзе.

На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы. Для обеспечения безопасности туда отправлены пять спасателей и две единицы техники.

В городе-курорте Сочи в ночь на 15 января прошли сильные снегопады. За ночь в черноморском городе выпало более 100 миллиметров осадков.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в Instagram написал, что оперативные службы по его поручению работали всю ночь. "Все были заранее готовы, все было строго организовано. Расчистка дорог началась еще в первые часы снегопада, спецтехника на трассах работает и сейчас", - сообщил глава города.

В нескольких населенных пунктах произошли нарушения с подачей электричества в отдаленных селах Лазаревского района. Перебои наблюдаются в Адлерском, Хостинском и Центральном районах. Бригады оперативно приступили к восстановительным работам - устранением последствий стихии занимаются 250 специалистов и 160 единиц спецтехники. Для энергоснабжения социально значимых объектов привлекли мобильные дизельные генераторы.

По данным синоптиков, низкая температура на курорте и осадки сохранятся до 16 января.

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