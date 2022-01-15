В Челябинской области обеспечат безопасность граждан во время Крещения Господня

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15 января 2022, 12:43 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ГУ МВД России по Челябинской области

В Главном управлении МВД России по Челябинской области состоялось заседание оперативного штаба по профилактике правонарушений. Мероприятие провел начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова.

Основной темой совещания стало обеспечение безопасности граждан в период подготовки и проведения религиозных мероприятий, посвященных Крещению Господню. Планируется увеличить количество пеших и мобильных патрулей, принять меры по недопущению заторовых ситуаций вблизи купелей, организовать парковочные места.

«Для сотрудников, которые будут нести службу в эти дни, должны быть созданы необходимые условия для качественного выполнения задач, — подчеркнул Михаил Скоков. — Обращаю внимание на то, что поведение сотрудников при общении с гражданами и выполнении служебных обязанностей должно быть максимально корректным и профессиональным, а все наши действия направлены на открытость перед населением и оказание всевозможной помощи».

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