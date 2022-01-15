В УрФО заявили о необходимости более эффективно использовать лесные ресурсы

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15 января 2022, 12:37 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Фото с официального сайта полномочного представителя президента в УрФО

Состоялась совещание полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции, в нем также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, компаний-недропользователей, отраслевых ассоциаций.

Основной темой встречи стало обсуждение развития правоприменительной практики и законодательных изменений в сфере лесопользования. Это необходимо для того, чтобы обеспечить государственный контроль за оборотом древесины. Во время совещания был представлен опыт применения новых норм лесного законодательства. Участники мероприятия рассказали о тех моментах, которые требуют корректировки. Глава комитета Дмитрий Кобылкин пообещал взять в работу все предложения, чтобы обсудить их с депутатами.

Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо найти решения для более эффективного использования лесных ресурсов. Движение древесины на всех тапах должно быть прозрачным и понятным.

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