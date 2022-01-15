Екатерине Волковой исполнилось 40 лет: жизненный путь актрисы

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15 января 2022, 11:24 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известная российская актриса театра и кино Екатерина Волкова. Ей исполняется 40 лет.

Екатерина Волкова родилась в Таллине 15 января 1982 года. Её отец служил дипломатом в посольстве, мама имела педагогическое образование, но не работала, а занималась исключительно домом и детьми. Кроме Кати в семье подрастал ещё и младший сын Леонид. В 2003 году Екатерина Волкова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом и была принята в группу Государственного театра киноактёра.

В 2005 году Волкова была впервые взята на небольшую роль, активно снималась в известных сериалах: «Любовь как любовь», «Кто в доме хозяин?», «Монтекристо».

В 2006 году окончила Академию бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации с красным дипломом.

В 2009 году Екатерину приглашают на одну из главных ролей в адаптации американского ситкома — сериале «Воронины». С 2010 года Екатерина снимается одновременно в «Ворониных» и сериале «Отблески».

Екатерина Волкова принимала участие в съёмках других программ: «Угадай мелодию», «В чёрной-чёрной комнате...», «Форт Боярд», «Самый умный», «Уральские пельмени», «Пусть говорят», «Десять миллионов», «Кто хочет стать миллионером?». С сентября 2011 года по июль 2012 года актриса вела шоу «Давно не виделись!» на канале ТВ Центр, с осени 2013 года, по осень 2014 года вела программу «Мама на 5+» на канале Disney. 21 февраля 2015 года стала участницей шоу «Империя Иллюзий: Братья Сафроновы» на телеканале СТС. В 2015 году принимала участие в телевизионном шоу «Танцы со звёздами».

С 2014 года Екатерина Волкова вновь начинает активно играть в театральных постановках.

С 9 апреля 2010 года замужем за Андреем Карповым, с которым встретилась за год до их свадьбы. У супругов есть дочь — Елизавета.

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