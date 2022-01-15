Повар из Хабаровска вынужден жить в аэропорту Магадана

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

15 января 2022, 10:58

Прокуратура приступила к проверке информации о том, что магаданском аэропорту уже несколько дней живет повар из Хабаровска, которому работодатель не оплатил перелет от места работы. Надзорное ведомство обратило внимание на ситуацию после публикаций в СМИ.

Перед этим прокуратура приняла обращение Виталия Библеева о том, что фирма «Арктик Катеринг Сервис», нанявшая его на работу вахтовым методом, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора на Чукотке. Обращение было перенаправлено в Госинспекцию труда в Москве по месту регистрации фирмы.



- Меня нанимали на должность сушефа, это руководящий пост на кухне. А по факту и статусу я оказался не выше разнорабочего. Кроме того, я увидел на рабочем месте нарушения СанПиНа, которые фиксировал, были случаи неподчинения и пренебрежительного отношения. Мне в ответ отключали свет в цеху, создавали сложности на работе. В итоге я работал с 27 декабря, а 30 декабря написал заявление на увольнение. Затем 12 дней меня не отправляли домой, дважды снимали с рейсов и лишь 12 января привезли в Магадан и здесь бросили, - рассказал Библеев изданию «Весьма».



Сейчас прокуратура проверяет и факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны «Арктик Катеринг Сервис» и снятия мужчины с рейсов в городе Певек.

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