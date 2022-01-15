227 лет назад родился Александр Грибоедов: биография и трагическая гибель писателя

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15 января 2022, 10:34 Наталья Полянская

Прошло ровно 227 лет со дня рождения великого писателя Александра Грибоедова.

Грибоедов родился в Москве, в обеспеченной родовитой семье.

По свидетельству родственников, в детстве Александр был очень сосредоточен и необыкновенно развит. Есть так же сведения, что он приходился внучатым племянником Александру Радищеву.

Александр в детстве, владел тремя иностранными языками, в юности уже шестью, в частности в совершенстве знал английский, французский, немецкий и итальянский. Очень хорошо понимал латынь и древнегреческий язык. Он получил домашнее образование под руководством учёного-энциклопедиста И. Б. Петрозилиуса. В 1803 году Грибоедова отдали в Московский университетский благородный пансион. 30 января 1806 года Грибоедов был зачислен в студенты словесного факультета Московского университета.

До 1815 года Грибоедов служил в чине корнета под командованием генерала от кавалерии А. С. Кологривова. Первые литературные опыты Грибоедова — «Письмо из Брест-Литовска к издателю», очерк «О кавалерийских резервах» и комедия «Молодые супруги».

В 1815 году Грибоедов приехал в Петербург, где познакомился с издателем журнала «Сын Отечества» Н. И. Гречем и знаменитым драматургом Н. И. Хмельницким.

Весной 1816 года начинающий писатель оставил военную службу, а уже летом опубликовал статью «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора».

В марте 1816 года Грибоедов сделал попытку вернуться к учёной карьере, намереваясь отправиться в Дерптский университет, однако 9 июля 1817 года поступил на дипломатическую службу в Коллегию иностранных дел в чине губернского секретаря, 31 декабря того же года был назначен переводчиком. К этому периоду жизни литератора также относятся его знакомства с А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером

В 1817 году в Петербурге произошла знаменитая «четверная дуэль» Завадовского — Шереметева и Грибоедова — Якубовича.

Грибоедов был ранен в кисть левой руки. Именно по этому ранению удалось впоследствии опознать обезображенный труп Грибоедова, убитого религиозными фанатиками во время разгрома русского посольства в Тегеране.

В 1818 году Грибоедов, отказавшись от места чиновника русской миссии в США, получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в делах в Персии Симоне Мазаровиче. Перед отъездом в Тегеран завершил работу над «Пробами интермедии».

Комедия в стихах «Горе от ума» была задумана в Петербурге приблизительно в 1816 году и закончена в Тифлисе в 1824 году (окончательная редакция — авторизованный список, оставленный в Петербурге у Булгарина, — 1828 год). В России входит в школьную программу 9 класса. Комедия «Горе от ума» — вершина русской драматургии и поэзии. Яркий афористический стиль способствовал тому, что она вся «разошлась на цитаты».

В начале мая 1825 года, в связи со срочной необходимостью вернуться к месту службы, литератор отказался от намерения посетить Европу и уехал на Кавказ. Впоследствии он выучит арабский, турецкий, грузинский и персидский языки.

По возвращении на Кавказ Грибоедов, вдохновлённый участием в экспедиции генерала А. А. Вельяминова, написал известное стихотворение «Хищники на Чегеме». В январе 1826 года он был арестован в крепости «Грозная» по подозрению в принадлежности к декабристам.

В сентябре 1826 года Александр вернулся на службу в Тифлис и продолжил дипломатическую деятельность.

11 февраля 1829 года толпа взбунтовавшихся фанатиков напала на русское посольство и перебила всех находившихся там. Это событие вошло в историю, как «резня в русском посольстве в Тегеране». Погиб и глава дипмиссии Александр Грибоедов. Его тело было настолько изуродовано, что позднее он был опознан только по следу на кисти левой руки, полученному в дуэли с Якубовичем.

По показаниям персидских сановников, в тот день у посольства находилось около ста тысяч человек. Руководители заговора быстро потеряли контроль над ними. Из всего русского посольства спасся лишь секретарь Мальцев, сумевший спрятаться. По его записям в результате нападения погибли 37 находившихся в посольстве людей и девятнадцать нападавших.

Жена Грибоедова, Нина, узнав о смерти мужа, из-за переживаний потеряла ребенка. Тело Грибоедова было перевезено в Тифлис и предано земле близ церкви Святого Давида, согласно желанию самого писателя. Впоследствии на могиле мужа Нина поставила часовню, а в ней — скульптурный памятник, на котором начертана надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».

В 1912 году на собранные русской колонией в Персии средства скульптор Беклемишев создал бронзовый памятник Грибоедову, который был поставлен рядом со зданием посольства, где произошла резня.

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