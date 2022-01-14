Как живёт семья актрисы Анны Арьефьевой в наши дни

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14 января 2022, 23:33

pixabay.com

Анна Арефьева суждено было стать актрисой. Ведь её отец, мать, тетя, бабушка и дедушка – актеры и актрисы. C детства Арефьева видела свои родных на сцене, делала уроки прямо в гримерной, там же и засыпала. Но несмотря на это, Анна не хотела стать актрисой, и только в старших классах поняла, что театр – её жизнь. Readovka.news узнала, как сложилась жизнь актрисы.

Арефьева с первого раза поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а уже в 2010 году стала играть в труппе театра «На Литейном». Анна начала сниматься в сериалах, стала получать приглашения от режиссеров, в кино почти не появляется.

Сейчас актриса нечасто получает роли, но её можно увидеть в мини-сериалах «Солнечные дни», «Хочу тебе верить».

Анна всегда считала себя влюбчивым и достаточно эмоциональным человеком. Дефицита поклонников у талантливой актрисы не было, но, тем не менее, про личную жизнь Арефьева рассказывать не любит.

У актрисы всегда было немало поклонников, но про личную жизнь не особо рассказывала. В Киеве Анна познакомилась с актером Виталием Салием. Только спустя время у них появляются отношения, а в сентябре 2014 года актер отвез Анну в Киев и там сделал любимой предложение. В 2017 году в семье родился первенец, сына решила назвать Данил. Сейчас актёры и их ребёнок счастливо живут вместе.

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