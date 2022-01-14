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Жертвой собачьих клыков стал ребенок в Твери

, 23:13

Жертвой собачьих клыков стал ребенок в Твери
pixabay.com

Прокуратура Калининского района Тверской области сообщила об инциденте в деревне Аркатово. Собака загрызла 6-ти летнего мальчика, узнала Readovka.news.

Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Прокуратура и правоохранительные органы уже начали проверку действий родителей, а также установку обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, мама мальчика разводит собак.

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