Жертвой собачьих клыков стал ребенок в Твери

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14 января 2022, 23:13

pixabay.com

Прокуратура Калининского района Тверской области сообщила об инциденте в деревне Аркатово. Собака загрызла 6-ти летнего мальчика, узнала Readovka.news.

Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Прокуратура и правоохранительные органы уже начали проверку действий родителей, а также установку обстоятельств случившегося.



По предварительным данным, мама мальчика разводит собак.

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