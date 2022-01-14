Леонид Федун воспользовался «Спартаком» для продвижения собственного бизнеса

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14 января 2022, 19:40 Источник: sports.ru

Фото: spartak.com

Правительство Москвы утвердило финальный этап развития территории, на которой расположен стадион «Открытие Банк Арена». Участок площадью в 156 гектаров с 2006 года находится в долгосрочной аренде у компании «СЗ Стадион «Спартак»» Вагита Алекперова (48,5%) и Леонида Федуна (45,6%). Им же принадлежит и футбольный клуб.



В планах - возведение элитного комплекса «Примавера» у береговой линии. На этот проект Федун и Алекперов уже взяли кредит в 90 млрд рублей ($1,2 млрд) в банке ВТБ. Сумма больше, чем стоимость «Спартака», по оценке брата Леонида Федуна Андрея. В 2019-м он заявил, что стоимость клуба со стадионом превышает миллиард евро (85 млрд рублей).



В 2013 году Леонид Федун рассказывал, что жилой комплекс станет значительным источником дохода клуба:



«Стадион, база, универсальный зал, гостиница, какая-то часть апартаментов, работающих на футбол, будут упакованы в одну структуру вместе с командой. Эта структура должна обеспечивать такой поток наличности, который будет покрывать все затраты команды».



Позже владелец «Спартака» заявил, что клубу не стоит надеяться на деньги со стройки и что это два несвязанных между собой проекта.



«Об этом никто не вспоминает, но половина «Тушино-2018» принадлежит спонсору ЦСКА. У меня там миноритарная доля, я там не основной акционер. К сожалению, к «Спартаку» отношения «Тушино-2018» не имеет, хотя я бы очень хотел иметь там монополию», - говорил Федун.



К началу 2022 года компания Федуна и Алекперова практически достроила и распродала две из трех очередей проекта с жилой площадью около 385 тысяч квадратных метров из заявленных более 700 тысяч.



Новый элитный комплекс может принести Федуну и Алекперову десятки миллиардов рублей. Финальный этап строительства комплекса у стадиона начнется уже в начале 2022 года. Новые дома на 3500 квартир общей площадью 280 тысяч квадратных метров построят на первой береговой линии Москвы-реки рядом с набережной и новым храмом. На сайте проекта уже принимаются предварительные заявки на бронирование квартир со стартовой стоимостью 450 тысяч рублей за квадратный метр. Получается, что даже при начальной цене выручка от продаж составит 126 миллиардов рублей. В реальности будет выше – с продвижением строительства цена квадратного метра в новостройке увеличивается практически каждый месяц.



Кредит в 90 млрд рублей стал грандиозной сделкой для банка.



«Для нас это рекордно большая сумма финансирования строительного проекта», – рассказал первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. Самое интересное, что одновременно он является и председателем совета директоров «Динамо».



Известно, что свой домашний стадион «Спартак» арендует у компании своих же владельцев. При этом Федуну и ВТБ «Спартак» и «Динамо» дали возможность реализовать крупнейшие девелоперские проекты в Москве. Земли под Тушинским аэродромом и под Петровским парком, где находится стадион «Динамо», можно было получить только в привязке к футбольному клубу и под обязательство строительства, а в случае «Динамо» – реконструкции стадиона.





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