Южноуральцев приглашают пообщаться с синичками и поползнями

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14 января 2022, 17:10 Анна Семенова

Птички в заповеднике совсем не боятся людей. Фото: телеграм-канал нацпарка Таганай

На Таганае волонтеры никогда не бывают лишними.

Около 100 волонтеров уже помогли птичкам, которым зимой найти пропитание очень непросто. По маршрутам нацпарка «Таганай» школьники, пожилые люди и дружные компании прошли с целью наполнить кормушки семечками. Это не только доброе дело, но и возможность пообщаться с синичками и поползнями, которые почти не боятся людей и садятся на ладонь, чтобы полакомиться.

Стать волонтером и поучаствовать в зимней акции «Подкормите птиц» может любой желающий. Достаточно лишь направить свою заявку, где нужно указать время, дату прибытия и количество человек на электронную почту ziteva@taganay.org. В визит-центре Центральной усадьбы парка вас встретит администратор. Здесь же вы получите набор для пополнения кормушек.

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