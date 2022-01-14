Депутат Госдумы Куринный: надобность в принятии закона о QR-кодах скорее всего отпадет после волны «омикрона»

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14 января 2022, 16:55 Источник: "Говорит Москва"

Зона covid-free, Zamir Usmanov/globallook.com

Законопроект о QR-кодах, рассмотрение которого Госдумой перенесено на неопределенный срок, может быть не принят никогда. В нем просто отпадет необходимость, поскольку после прохождения волны омикрон-штамма у россиян будет выработан коллективный иммунитет. Такое мнение высказал в эфире радио «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Я не исключаю такого момента, что не придется принимать закон, потому что до сих пор нет данных об эффективности вакцины именно против омикрон-штамма. Ну и не совсем понятна картина, после того как этот штамм пройдется. Есть мнение ряда ученых, что именно после этой волны иммунитет естественный будет сформирован, коллективный иммунитет, которого мы добивались вакцинацией. На мой взгляд, сделан правильный шаг, закон о QR-кодах отложен хотя бы до получения объективных научных данных», - заявил парламентарий.

Куринный также подчеркнул, что по опыту других стран вакцинация от коронавируса почти никак не препятствует распространению «омикрона».

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