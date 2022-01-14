Патриот Латвии: Почему в аэропорту Брюсселя говорят на русском, а не на латышском?

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14 января 2022, 15:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Очень большой «стресс» получит евродепутат от Латвии Роберт Зиле, услышав в аэропорту Брюсселя объявление на посадку «airBaltic» в Ригу на русском языке.

Дальше, совсем кошмар: оказалось, что записи на латышском языке в аэропорту нет!

«Рейс авиакомпании «airBaltic» из аэропорта Брюсселя организовывался на русском языке, но не на латышском. Задав вопросы, выяснил, что так решил персонал аэропорта, и вообще такой записи не было! А разве латыши не понимают русский? Вот такая железная логика персонала аэропорта», - возмущается евродепутат.

Если быть уж окончательно откровенными, то русский язык – один из шести официальных языков ООН. Понятно, почему объявление в международном аэропорту звучит на русском, английском, арабском, испанском, китайском, французском…

Латышский язык, напомните мне, стал еще одним официальным языком ООН?

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