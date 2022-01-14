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Офицера ФСО обвинили во взятке, полученной при реконструкции башен Кремля

, 16:03 Источник: ТАСС

Офицера ФСО обвинили во взятке, полученной при реконструкции башен Кремля
Московский Кремль, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В деле подполковника ФСО Алексея Голохвостова появился новый эпизод — его обвиняют во взятке в 700 тысяч рублей, полученной при реконструкции башен московского Кремля.

Вчера стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд приступил к слушанию дела, по которому Голохвостов обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие хищений и нарушений при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево.

Сегодня стало известно еще об одном эпизоде.

«Будучи сотрудником управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Голохвостов имел контрольно-распорядительные полномочия в отношении подрядчиков, выполняющих работы по госконтракту с ФСО. Пользуясь своим положением, он потребовал от ООО «Петербургский Ренессанс», которое занималось реконструкцией объектов культурного наследия, взятку в размере 700 тыс. рублей. В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен московского Кремля»,- говорится в тексте обвинительного заключения.

Сам Голохвостов вину не признает. По версии офицера, подрядчики, с которыми у него были неприязненные отношения, оговорили его.

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