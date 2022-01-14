Ушел из жизни выдающийся ученый Базарный Владимир Филиппович

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2022, 15:30 Александр Саргин

Фото: ruszamir.ru

Вечером 10 января 2022 года Владимир Базарный ушел из жизни от последствий ишемического инсульта в неврологическом отделении Московской областной больницы им. проф. Розанова в г. Пушкино.

Сам врач, доктор медицинских наук с огромным практическим опытом, он прекрасно понимал свое состояние: «Мой жизненный ресурс подходит к концу», - за месяц до своей кончины говорил он о себе соратникам. И они, его соратники, и просто все неравнодушные люди, хорошо знавшие Владимира Филипповича, говорят, что трудно, невыразимо больно поверить, что этот человек – «целая эпоха в науке о человеке и о детской физиологии» – теперь не с нами!

Владимир Филиппович Базарный – выдающийся детский хирург-офтальмолог, ученый с мировым именем, создатель нового направления в науке – здоровьеразвивающей педагогики, автор многих книг – научных и популярных, общественный деятель, страстный трибун. Он никогда не боялся идти против стереотипов, серости, тьмы заблуждений. Несущий свет истины – это о нем!

Коллектив еженедельной газеты «Аргументы недели» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Наше сотрудничество с Владимиром Филипповичем было недолгим, но плодотворным. Мы уверены, что и в эти скорбные дни стоит обратить внимание на примеры нашего сотрудничества и вспомнить о деятельности Владимира Филипповича Базарного, которая была направлена на благо великой страны и ее народа.

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