Как в России «оптимизировали» систему здравоохранения

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14 января 2022, 15:03 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

Минздрав России в 2016 году утвердил норматив, согласно которому скорая помощь должна прибывать не более чем за 20 минут с момента вызова. По некоторым данным, 42% жителей сельской местности (18,3 млн человек) вынуждены ждать неотложной помощи дольше 20 минут, а еще 5,5% (2,4 млн человек) — более часа. Известно, что в 20 российских субъектах большинство россиян из сельской местности живут за 20-минутным барьером от ближайшего медучреждения.



На вершине антирейтинга находятся Магаданская, Архангельская области и Карелия. Половина жителей деревень Магаданской области вынуждены ждать скорую помощь дольше часа. И это при том, что регион на протяжении десяти лет лидирует по уровню смертности от инфаркта.



Даже при условии, что скорая доезжает до больного вовремя, это может не гарантировать оперативную медицинскую помощь.



«В большом городе рядом есть многопрофильные больницы, куда можно достаточно быстро доставить пациента. Однако в маленьком провинциальном госпитале нет возможности содержать все службы помощи, и пациента везут в другую больницу. Поэтому фактическое время довоза может быть намного больше, чем время доезда до больного. И тогда этот норматив не имеет большого значения»,- отметил кардиолог Артемий Охотин.



Известно, что с 2005 по 2018 год число больниц в селах уменьшилось на 73%. Минздрав объясняет «оптимизацию» повышением качества медицины.



Сокращается и количество коек и приёмов в поликлинике и на дому. Так, в 2010 году в Щекинской больнице села Крапивны Тульской области ликвидировали вообще все койки.



«Нет денег, чтобы их содержать, и кадров, чтобы их обслуживать»,- сообщил врач Александр Слугин.



Каждое пятое здание больницы в России находится в аварийном состоянии, а 26% поликлиник не имеют горячего водоснабжения.



За последние 20 лет Россия лишилась 30% станций скорой помощи.



«Чтобы работала станция скорой помощи, нужно содержать как минимум две машины и персонал, который мог бы работать сутки через трое или хотя бы сутки через двое. В системе просто нет людей и машин для того, чтобы держать в каждом населенном пункте свою станцию»,- рассказал врач Артемий Охотин.



Согласно опросу профессионального сообщества «Врачи РФ», 57% врачей признают снижение доступности и качества медицины и почти 90% говорят о дефиците медицинских кадров. С 2008 года число врачей сократилось на 20%, а в некоторых регионах за 13 лет из системы государственного здравоохранения ушла почти половина специалистов. Одна из главных причин оттока кадров — низкие зарплаты в государственных медицинских учреждениях. Если изучить вакансии, то зарплаты медиков отличаются от официальных данных вдвое: в среднем врачам предлагают не 80, а 35 тысяч рублей.



Многие специалисты уходят из бюджетных медицинских учреждений в частный сектор. С 2006 года объем рынка платных медицинских услуг вырос на 30%.





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