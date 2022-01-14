Южноуральцам рассказали, как Петр I изменил новогодние традиции

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14 января 2022, 14:51 Татьяна Михайлова

Фото — Гранада ТВ

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения императора.

Гранада ТВ совместно с Клубом исторической реконструкции «Серебряный единорог» и Челябинским парком «Россия – моя история» представили проект, посвященный эпохе Петра I. В этом году со дня рождения первого российского императора исполняется 350 лет.

Именно после указа Петра I в 1699 году о переносе Нового года с 1 сентября на 1 января появились традиции празднования, некоторым из которых мы следуем и по сей день. Именно первый российский император наказал пускать фейерверки, украшать дома сосновыми и еловыми ветками, поздравлять друг друга, наряжаться определенным образом. Как раз о традициях встречи Нового года, заложенных Петром I, наглядно рассказывает проект Гранады ТВ.

Добавим, что исторический клуб «Серебряный единорог» существует с 2009 года. Он занимается проведением инсценировок по разным периодам истории.

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