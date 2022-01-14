В Риге проходит пикет в защиту политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса

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14 января 2022, 14:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото предоставлено РСЛ

В Риге у литовского посольства проходит пикет в защиту Альгирдаса Палецкиса. В Вильнюсе 20 января 2022 г. Должно состояться завершающее судебное заседание по апелляции по делу известного политического деятеля, журналиста Альгирдаса Палецкиса.

В чем суть этого скандального дела?

В октябре 2018 года журналист, политик и политолог Альгирдас Палецкис был обвинен в «шпионаже» в пользу России. Полтора года он провел в тюрьме, в одиночной камере, еще до суда. С апреля 2020 года он находится под домашним арестом.

Прокуратура обвиняет журналиста в сборе приватной информации о судьях и прокурорах, расследующих дело о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Напомним, в январе 1991 года советские военные взяли под контроль Вильнюсскую телебашню. Однако, у самого Палецкиса подобной информации найдено не было. Дело разбирается в суде.

Есть мнение, что это «дело» является элементарной местью политически мотивированных структур одному из лидеров литовской оппозиции. Иными словами, г-ну Палецкису и его команде просто мстят за долголетнюю социальную и антимилитаристскую критику властей.

Пикеты в его защиту проводились у литовских посольств в Таллине, Кишиневе, Минске, Киеве, Москве, Брюсселе.

Сегодня пикет проходит в Риге.

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