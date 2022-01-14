Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об УДО

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14 января 2022, 13:22 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В конце декабря прошлого года СМИ сообщили о том, что бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из исправительной колонии №2 (ИК-2), где он отбывает наказание за взятки. Экс-чиновник был осужден в 2016 году. Стало известно, что он отозвал своё прошение об УДО, поскольку администрация ИК-2 изменила его положительную характеристику на отрицательную.



Причиной последних обстоятельств стали два нарушения, совершенных Урлашовым в колонии.



«Его позвали, он вышел без шапки, не успев ее надеть. Раз нарушение. Затем он был в шапке, когда не надо было. Это второе», - сообщила представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова.



По ее словам, для изменения характеристики Урлашова была созвана внеочередная комиссия.



Евгений Урлашов в 2016 году был приговорен к 12 годам шести месяцам строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. за покушение на получение взятки в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. Своей вины экс-мэр не признал.





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