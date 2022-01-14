Пусть мечты сбываются

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2022, 12:53 Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной . На снимке: сотрудники цеха №37 сами доставили подарки в центр «Маяк».

В преддверии Нового года АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» присоединилось к благотворительной акции «Снежинка». 55 подарков от предприятия передано детям с особенностями развития, проживающим в Арзамасском доме социального обслуживания «Маяк».

В этом учреждении ежегодно проводится благотворительная акция «Снежинка», идея которой – исполнить заветные желания детей с особенностями развития. В этот раз к доброму делу присоединились и сотрудники АПЗ. Оказалось, что создать новогоднее чудо не так-то и сложно, и приборостроителям это удалось.

– Заводчане быстро и массово откликнулись на участие в мероприятии, – прокомментировал председатель Молодежного совета Артём Канашкин. – Половину «снежинок» разобрали руководители предприятия, остальную часть взяли на себя члены Молодёжного совета и их коллеги из различных цехов и отделов. Таким образом, были распределены все «снежинки», приобретены игрушки и переданы детям. Это те самые заветные желания, о которых они давно мечтали.

А мечтали дети о разном: кто-то хотел велосипед, кто-то кубики и мозаику, интерактивную игрушку, звуковой плакат, ортопедическую подушку, планшет для рисования светом. Все это, а также многое другое и было передано в центр «Маяк».

Новость о том, что каждый желающий может осуществить детскую мечту, разлетелась на предприятии быстро. В цехе №37 помимо средств на велосипед, который просил один мальчик, дополнительно собрали более 30 тысяч рублей. На них приобрели и передали в центр «Маяк» детский спортивно-коррекционный инвентарь.

– От всего коллектива нашего центра выражаем огромную благодарность руководству АПЗ, всем приборостроителям за поддержку наших воспитанников, – сказал Алексей Башкиров, заместитель директора ГБУ «Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк». – Желаем успехов во всех начинаниях, процветания и благополучия!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости