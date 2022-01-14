Стасу Ярушину исполнился 41 год: вечный студент «Универа»

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14 января 2022, 11:44 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российский актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер. Участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Станислав Ярушин. Ему исполняется 41 год.

Станислав Ярушин родился 14 января 1981 года в Челябинске. Мальчик окончил школу №46. После чего поступил в Челябинский государственный агроинженерный университет как член университетской хоккейной команды. В 2000 году Стас заканчивает хоккейную карьеру и начинает играть в команде КВН «Уездный город», в которой в 2002 году стал чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2004 году — обладателем Летнего кубка КВН.

С 2003 по 2007 год он работает актёром команды КВН «Лица уральской национальности». В 2006 году «ЛУНа» в финале Высшей лиги КВН заняла второе место.

С 2011 года стал сниматься в сериале «Универ» в роли Антона Мартынова.

В январе 2018 года Ярушин становится блогером и заводит свой канал на YouTube, одновременно создаёт компанию «Y-Generation Production», которая занимается созданием телевизионного, интернет и Event контента. В августе этого же года стал ведущим интернет-шоу «Ночной Контакт».

В марте 2019 года Стас становится продюсером и ведущим «Yarushin Hockey Show». В декабре 2019 года вышел его музыкальный альбом «Просто».

В сентябре 2020 года он становится инвестором и одним из соучредителей online-университета спортивных профессий «SportUniver». Осенью 2020 года организовал ежегодный гольф-турнир «Кубок Стаса».

В сентябре прошлого года Стас Ярушин стал участником шоу «Звёзды в Африке» на телеканале «ТНТ», где занял четвёртое место.

Его первой женой была Полина Бисерова. Их брак продлился почти год. Вскоре пара распалась. С 12 августа 2011 года актер женат на Алёне Ярушиной. У супругов двое детей: дочь Стефания и сын Ярослав.

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