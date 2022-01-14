14 января в России отмечается Старый Новый год

Аргументы Недели → Общество 13+

14 января 2022, 11:40 Наталья Полянская

Фото: shutterstock.com

В ночь с 13 на 14 января в России и в странах постсоветского пространства празднуют старый Новый год. Праздник с парадоксальным названием возник в результате смены юлианского календаря на григорианский в начале XX века. И по сути является тем же Новым годом, только для православных. Для верующих этот праздник – логичное завершение 14-дневного поста, а для светских граждан – возможность ещё раз собраться за праздничным столом со своими родными и близкими, закончив череду новогодних празднеств.

Старый Новый год – молодой праздник для нашей страны. В результате смены календарей в 1918 году Рождество переместилось с 25 декабря на 7 января, а Новый год православные стали праздновать не 31 декабря, а 14 января.

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые. Ведь этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Новогоднего торжества.

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