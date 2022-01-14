В Магнитогорске для купания на Крещение потребуется QR-код о вакцинации

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14 января 2022, 11:07 Источник: РИА Новости

прорубь, фото: pixels.com

В Магнитогорске окунуться в прорубь на Крещение можно будет по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу, 14 января, в пресс-службе горадминистрации.

«На территории водно-гребной базы спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск" по улице Набережная будут организованы три купели для купания. Они будут принимать желающих c 18.00 (16.00 мск) 18 января до 21.00 (19.00 мск) 19 января. В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что контроль QR-кодов на территории Челябинской области отменен только для заведений общественного питания. В администрации Магнитогорска уточнили, что купели расположены на территории спортивного клуба, вход в который, согласно распоряжению регионального Роспотребнадзора, осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации. Также в ведомстве подчеркнули, что купание является массовым мероприятием.

При этом в Челябинске на трех озерах будет оборудовано 6 купелей для желающих окунуться, QR-коды для их посещения не потребуются.

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