Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Южный Урал стал лидером по объему поддержки от Фонда президентских грантов

, 10:49 Источник: Правительство Челябинской области

Южный Урал стал лидером по объему поддержки от Фонда президентских грантов
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Некоммерческие организации Челябинской области получат свыше 106 миллионов рублей.

Стали известны итоги конкурса Фонда президентских грантов по распределению грантов регионам в 2022 году. Челябинская область впервые возглавила список субъектов, которые получат гранты на реализацию социальных инициатив.

Между 82 регионами распределят почти 2 миллиарда рублей, некоммерческие организации Челябинской области получат свыше 106 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на софинансирование региональных грантовых конкурсов, которые проводятся по аналогии с конкурсами Фонда президентских грантов. Их основные принципы — прозрачность и открытость.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, последнее время негосударственный сектор активно развивается в регионе. Сегодня НКО решают широкий спектр задач, их профессиональные компетенции позволяют применять самые передовые практики.

«Мы вообще хорошими темпами растем по линии президентских грантов и готовы интегрировать принципиально новые модели сотрудничества государственных и гражданских институтов, — отметил глава региона. — Нам интересны новые инициативы, которые позволят реализовать то, что мы еще не сделали».

Добавим, что при распределении президентских грантов учитывалась активность региональных НКО, качество проведенных в области конкурсов и объём региональной поддержки. В 2022 году по решению губернатора Челябинской области за счет регионального бюджета грантовая поддержка увеличена на 25%, она составит около 125 миллионов рублей. Впервые Южный Урал станет местом проведения всероссийского форума «Национальная социальная инициатива».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости