Южный Урал стал лидером по объему поддержки от Фонда президентских грантов

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14 января 2022, 10:49 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Некоммерческие организации Челябинской области получат свыше 106 миллионов рублей.

Стали известны итоги конкурса Фонда президентских грантов по распределению грантов регионам в 2022 году. Челябинская область впервые возглавила список субъектов, которые получат гранты на реализацию социальных инициатив.

Между 82 регионами распределят почти 2 миллиарда рублей, некоммерческие организации Челябинской области получат свыше 106 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на софинансирование региональных грантовых конкурсов, которые проводятся по аналогии с конкурсами Фонда президентских грантов. Их основные принципы — прозрачность и открытость.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, последнее время негосударственный сектор активно развивается в регионе. Сегодня НКО решают широкий спектр задач, их профессиональные компетенции позволяют применять самые передовые практики.

«Мы вообще хорошими темпами растем по линии президентских грантов и готовы интегрировать принципиально новые модели сотрудничества государственных и гражданских институтов, — отметил глава региона. — Нам интересны новые инициативы, которые позволят реализовать то, что мы еще не сделали».

Добавим, что при распределении президентских грантов учитывалась активность региональных НКО, качество проведенных в области конкурсов и объём региональной поддержки. В 2022 году по решению губернатора Челябинской области за счет регионального бюджета грантовая поддержка увеличена на 25%, она составит около 125 миллионов рублей. Впервые Южный Урал станет местом проведения всероссийского форума «Национальная социальная инициатива».

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