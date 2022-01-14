Карен Даллакян: «Львенку Симбе очень нравится в Танзании»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

14 января 2022, 10:28 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Известный зоозащитник вернулся из центра реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. в Танзании, куда перевезли льва и леопарда из Челябинска.

О «мягкой силе» России, о людях и животных, о нацпарке «Таганай» и развитии туризма говорили сегодня, 14 декабря, на утреннем стрим-шоу «Сбитый летчик поутру». Это уже третий выпуск нового проекта известного южноуральского медиахолдинга «Гранада Пресс». В прямом эфире ведущие программы – Андрей Трушников и Сергей Филичкин – обсуждают самые острые и наболевшие темы за последнюю неделю.

В этот раз гостями программы стали Яна Лантратова, депутат Госдумы от Челябинской области, зоозащитник Карен Даллакян и представитель нацпарка «Таганай» Инна Гладышева.

Карен Даллакян, основатель приюта для животных «Спаси меня», недавно вернулся из центра реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. в Танзании. Он поделился впечатлениями о поездке и о том, как обустроились на месте львенок Симба и леопард Ева. Напомним, в октябре они стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку. Карен Даллакян, Юлия Агаева и их команда были в Танзании два месяца.

«Для местных лев и леопард – дикие животные, поэтому пришлось их учить, как за ними ухаживать, ведь у Симбы слабое здоровье, периодически ему нужно давать таблетки и ставить уколы, – говорит Карен Даллакян. – Животные очень быстро освоились, буквально через неделю мы увидели улучшения: Симба стал активным, похудел, быстро прошел акклиматизацию. Порадовал тот факт, что когда он увидел свои два гектара, то у него проснулась генетическая память. Он поел, пошел гулять, ему интересно, он даже на свою кличку перестал откликаться. Там очень много ящериц, рядом с ним живет цапля, он за всем этим наблюдает». Правда, пока не удалось выпустить на территорию леопарда Еву – дело в том, что ей решено построить более серьезное ограждение, но это дело времени, пока она дышит свежим воздухом во временной большой клетке.

Следующий выпуск утреннего шоу «Сбитый летчик поутру» выйдет 21 января, в 8.30. Прямую трансляцию шоу можно посмотреть на youtube-канале медиахолдинга «Гранада Пресс».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости