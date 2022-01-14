Алексей Текслер выступил на XIII Гайдаровском форуме

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14 января 2022, 07:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Щербак Александр/Агентство ТАСС

Губернатор Челябинской области принял участие в двух дискуссиях.

В первом обсуждении, которое называлось «Как развивать бюджетный федерализм, участвовали председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Модератором площадки стала главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС; профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Зубаревич. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Темой разговора стало повышение самостоятельности субъектов РФ, устойчивости региональных и муниципальных финансов. По мнению участников дискуссии, есть необходимость в проработке новой модели межбюджетных отношений. Этим вопросом, в том числе, занимается комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансов», руководителем которой является Алексей Текслер.

Другие темы, которые были затронуты во время первой дискуссии, касались дифференциации между наименее и наиболее обеспеченными регионами, формирования дополнительных или новых расходов для регионов.

Еще одна площадка, в работе которой участвовал Алексей Текслер, рассматривала роль научно-образовательных центров в развитии регионов. По мнению главы Челябинской области, такие инициативы Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ, как строительство кампусов и создание региональных научно-образовательных центров, действительно, дают новые возможности для развития регионов. Алексей Текслер представил проекты, которыми занимается НОЦ Челябинской области.

«Задача НОЦ – результативность, — прокомментировал губернатор. — Нам нужны реальные результаты, чтобы проекты помогали улучшать качество, давали дополнительную стоимость, развивали и науку, и образование, и, конечно, наши промышленные предприятия. Для меня НОЦ — это, безусловно, связь науки и промышленности. Наши предприятия участвуют и участвовали в развитии кооперационной связи с наукой и высшей школой».

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