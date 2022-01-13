По мнению представителя Казахской диаспоры, российским миротворцам в Казахстане не место

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13 января 2022, 20:13 Антон Дубровский, Журналист

«Оккупация» - так глава московского фонда «Казахская диаспора» Полат Джамалов охарактеризовал отправку российских миротворцев в Казахстан для подавления беспорядков. Это высказывание вызвало большой резонанс среди политиков и в соцсетях.

«Те, кто принимал решение, абсолютно не понимают, что такое казахский менталитет. У них свои представления о том, что такое казахский народ. История казахов очень сложная, неоднозначная, она выработала определенный менталитет. Казахи никогда не терпели оккупации», — заявил Джамалов.

В качестве реакции на высказывание Джамалова Депутат Госдумы от ЕР Бийсултан Хамзаев обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заявление главы «Казахской диаспоры» о миротворческой операции стран ОДКБ на предмет введения в заблуждение.

«Считаю, что генеральной прокуратуре Российской Федерации нужно проверить заявление Джамалова, а также финансирование фонда «Казахская диаспора». Его заявление можно расценивать как подрывной способ введения людей в заблуждение», — написал Хамзаев в Facebook. Депутат считает, что «такие предатели России и своей малой Родины в своё время развалили СССР».

Стоит отметить, что казахи – один из коренных народов в Российской Федерации. Это десятый по численности этнос в стране. Значительная часть Российских казахов расположилась подле российско-казахстанской границы в Оренбургской, Саратовской, Омской и Астраханской области.

Сообщается, что всего в России постоянно зарегистрированы 800–900 тысяч казахстанцев, в российских ВУЗах учатся 75–80 тысяч студентов-казахов, на заработки приезжают ежегодно около 500 тысяч. Казахов в Россию ежегодно приезжает до полутора миллионов человек.

Если принимать во внимание размер казахской диаспоры в нашей стране, заявление Полата Джамалова выглядит очень тревожным.

Заявление Джамалова может быть весьма опасным, так как неизвестно как его воспримут или уже восприняли те казахи, которые сейчас работаю в России на всевозможных тяжелых и низкооплачиваемых работах. В связи с этим различные эксперты уже сравнивают Казахстан с Украиной.

Куда же ведут подобные разговоры про «оккупацию» русскими Казахстана?

«Есть такая поговорка: «Не бойся собаку, которая лает, бойся ту, которая молчит». Это вполне применимо к поведению главы «казахской диаспоры». Я бы не стал демонизировать этого спикера, — делится своим мнением генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. – «Думаю, спецслужбы уже взяли на контроль это высказывание».

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