Мнение латвийца: В своей стране нищета, а евродепутат Вайдере все о России думает

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13 января 2022, 19:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Инесе Вайдере

Право слово, но почему же так некоторых политиков Латвии волнует Россия? Каждый день говорят о ней! Намедни, евродепутат от Латвии Инесе Вайдере заявила, что «выбранная Россией агрессивная внешняя политика, подобно детскому хулиганству».



«Очевидно, что Россия хочет выбраться из установленной Западом изоляции, в которую сама себя заслуженно загнала, особенно после аннексии Крыма. Опасения России по поводу безопасности весьма сомнительные, но понимают ли это русские? Очевидно, что НАТО не должно уступить абсурдным требованиям президента России. НАТО не собирается сокращать свое присутствие в Восточной Европе», - заявила г-жа Вайдере.



Просто невозможно слушать очередной «полив» на Россию. Создается такое впечатление, что в Латвии все в «ажуре» и главная задача – обсудить Россию.



Г-жа Вайдере «самоликвидировалась» от проблем Латвии: жители страны стали получать баснословные цены за коммунальные услуги, которые оплатить просто не могут! Купить желаемые продукты, которые необходимы – не могут каждый день! Цены просто огромные даже для жителей выше среднего класса – оплатить счета и остаться с копейками! Таких латвийцев, как г-жа Вайдере с «жирнючей» зарплатой, увы, наберется до 5% всего населения… если наберется. Люди взывают о помощи!



Мое мнение: в своей стране нищета, а она о России думает!



Какое мнение латвийцев?



«20 с лишним лет была в КПСС, а теперь «переобулась в полете»? Может, стоит поднять ее дела за «коммунистический» период? Думаю, что срок она себе заработает. Омерзительная р@а».



«Вот давай еще старая поучи президента России! Видать, без тебя, малохольная, он не разберется! Хочешь испытать силу России? Хочешь, чтобы вновь Сибирь заговорила на латышском?»



«Круто устроилась Вайдере! Поддакивает «пиндосам» справно! Вот подумал, а что у нее под кожей? Шерсть, как у волка? Оборотень просто!»



«Вся эта Европа – «шизанойдный» союз. Не понимает оглоедка Вайдере, что если война, то ее дом полыхать будет!»



«Оставьте уже Россию! Эта дама готова пожертвовать Латвией, чтобы остановить хулигана? Или она провоцирует Россию? Как шавка, однако».

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