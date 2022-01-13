Почему министр здравоохранения Латвии агитирует за вакцину Moderna?

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13 января 2022, 18:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Vit Simanek/CTK, вакцина Moderna

Новая «тема» охватила Латвию: министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс упорно рекомендует жителям прививаться вакциной Moderna! Латвийцы пребывают в недоумении! Их понять можно: запутались, однако!



Такое «маниакальное» упорство г-на министра навязать именно это вакцину, вызывает у меня опасения… Разумеется, о психическом состоянии нашего «дорогого» Павлютса! Судите сами, включаешь телевизор, а там глава здравоохранения Латвии, зазывно призывающий уколоться Moderna, хватаюсь за газеты, а Даниэль Павлютс и там: смотрит на меня с укором, словно спрашивая: «Ты привилась Moderna?» Святые Угодники, но после недельной «атаки» со стороны министра, у меня глаз «дергаться» начал!



Какая мотивация получить именно эту вакцину, по мнению г-на Павлютса?



Четкого ответа нет! Но есть расплывчатое объяснение, что, мол, дольше эффект и она хорошая! Совершенно ясно, что такой «расклад» вакцин латвийцев не устраивает! Они реально не понимают, а почему должны прививаться этой вакциной? И чем хуже «Спутник» или «Pfizer»? Чем одна вакцина отличается от другой? И почему так упорно г-н Павлютс «проталкивает» Moderna?



Комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи (специально для Балтийского бюро «АН»):



«Я могу высказать свое мнение, которое основано на наблюдениях, изучении ситуации. Упорная агитация г-на Павлютса за эту вакцину, видимо, продиктована своими интересами и, простите, незнанием ситуации. Вспомните, год назад латвийцев агитировали за вакцину AstraZeneca. Говорили, что лучше и быть не может! И результат? Потом выяснилось, что побочный эффект «астры» может быть очень серьезным: например, возникновение тромбов, затрудненное дыхание и т.д. Потом людей «переключили» на другие всевозможные вакцины. И все были хорошие! Так министр здравоохранения Латвии нам объяснял. Вопрос в другом: насколько г-н Павлютс владеет информацией? Как часто он прислушивается к мнению врачей? Я сомневаюсь, что нашего министра интересует мнение профессионалов! Да, я так считаю. У него свое мнение, которое основано на деньгах! В Латвии лежат на складах огромное количество вакцин, у которых скоро закончится срок годности! И Moderna в большом количестве. Если «заставить» людей сходить на третью вакцинацию, то можно же закупить еще, еще, еще… А «откаты» будут хорошие! Я уверена, что далее будут призывать и на четвертую, и на пятую… Пока «идут» деньги, то так и будет! То, что г-н Павлютс не может объяснить разницу – меня не удивляет! Он не знает! Какое отношение пианист-министр с громадным самолюбием имеет к медицине? Он там и рядом не стоял! А врачей он, видимо, не желает слушать».



Комментарии члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса:



«Сегодня в мире уже достаточно вакцин, чтобы человек мог выбрать. Совершенно понятно, что каждый производитель будет хвалить свою вакцину. Я лично прививался Pfizer. Когда меня спрашивали, а какой лучше, то я рекомендовал именно эту вакцину. Поймите, что любая вакцина, соприкасаясь с организмом каждого человека, «ведет» себя индивидуально. Всегда были побочные эффекты, и в этом нет новшества. Если взять Moderna и Pfizer, то кардинальной разницы я не вижу. Если судить по мнению Латвийского центра здоровья, то проводились исследования в США и выяснилось, что спустя четыре месяца после второй дозы эффективность «Пфайзер» снизилась с 99% до 77%, а «Модерна» не показала понижения эффективности. Я не могу утверждать подобное, потому как не видел результаты исследований. Нужно больше времени, чтобы доработать вакцины. Я переболел коронавирусом и привился двумя дозами «Пфайзер», а что касается третий дозы – подожду… У меня срок действия не вышел пока. Я думаю, что у людей должен быть выбор, какую вакцину колоть… Если говорить о российской вакцине «Спутник», то я не думаю, что она не имеет место быть. Российские ученые отличные, и, насколько мне известно, она «держит эффект» долго. Имеет схожесть с вакциной «Астра Зенека», но только схожесть… Человеку должен быть дан выбор».

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