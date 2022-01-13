Врач-иммунолог Болибок заявил, что сертификаты о вакцинации должны защищать непривитых россиян от коронавируса

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13 января 2022, 18:45 Источник: Свободная пресса

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции должен защищать невакцинированных и не имеющих иммунитета россиян от посещения мест, где есть высокий риск заразиться. Законопроект о QR-кодах могут принять в Госдуме до 1 февраля.

«Если у тебя есть COVID-сертификат, ты можешь рисковать, посещая какие-то заведения, мероприятия, где, допустим, будете сидеть в зале и полтора часа дышать одним воздухом, где воздух не обезвреживается. Или - в ресторан пойдете, где маски снимают и едят, поют в караоке и разговаривают, при этом кашляя, и чихая. В этом смысле сертификат предназначен для того, чтобы оградить людей, для которых это опасно, чтобы они не попадали в места, где это опасно»,- пояснил эксперт в беседе с «СП».

Болибок допускает, что документ будет регулировать социальные контакты. По его словам, у человека без прививки и без антител к коронавирусу «есть серьезный риск получить большую дозу заражения» в общественных местах. В таком случае, врач считает, что COVID-19 «предстанет во всей красе - с выраженной клинической картиной, вплоть до летального исхода».

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что тех, кто в период пандемии торгует поддельными документами о якобы сделанных прививках нужно «сажать в тюрьму», а покупателей - «по крайней мере штрафовать».

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