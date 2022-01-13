Челябинский фотограф представила фотопроект «Волшебство прежней страны»

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13 января 2022, 18:29 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Юлия Боровикова вдохновилась выставкой игрушек советского периода.

В Государственном историческом музее Южного Урала проходит выставка «Елки праздничный наряд». Ее посетители могут увидеть игрушки советского периода из фондов музея.

Экспонатами именно этой выставки вдохновилась фотограф «Вечернего Челябинска» Юлия Боровикова. Она создала праздничный фотопроект «Волшебство прежней страны».

Отметим, что моделью фотопроекта стала Ольга Чулкова, художник-гример театра «Манекен».

«Я искусствовед, училась в Государственном университете им.Горького в Екатеринбурге, — рассказывает о себе Ольга Чулкова. — А первое образование мое — художник-дизайнер, за плечами Челябинское художественное училище, которое теперь известно, как Институт искусств. Очень люблю путешествовать, и больше по нашему родному Уралу».

Увидеть фотографии можно в видео, опубликованном на канале «Гранада Пресс».

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