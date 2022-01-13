В Челябинске обсудят спасение диких животных и туризм

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

13 января 2022, 18:22 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Увидеть выступления экспертов можно будет в утреннем стрим-шоу.

В пятницу, 14 января, медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет утреннее стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

В этот раз гостями выпуска станут депутат Государственной Думы Яна Лантратова, «отец» Симбы Карен Даллакян и представитель национального парка «Таганай» Инна Гладышева. В прямом эфире они обсудят, нужна ли России мягкая сила, почему туристам стал интересен Южный Урал, а также зачем спасать изувеченных львов.

Ведущие программы — Сергей Филичкин и Андрей Трушников — не только ведут острый диалог, но и готовят подборку самых неординарных новостей за неделю.

Начало эфира в 8.30 по челябинскому времени, трансляция будет доступна на ютьюб-канале «Гранада Пресс».

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