В Калужской области врачи назначили обезболивающее и отправили лечиться домой юношу с внутренним кровотечением

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13 января 2022, 15:03 Источник: Подъём

фото: pixabay.com

В Калужской области в Обнинске ушёл из жизни 18-летний юноша. Артём с друзьями гулял во дворе, делал сальто и ударился грудью о металлическую конструкцию. У парня после этого начались сильные боли и рвота.

Он обратился к медикам. В больнице №8 врачи провели обследование, сделали УЗИ и сообщили, что внутренние органы целы. Артёму прописали обезболивающие таблетки и мазь и отправили домой.

На следующий день Артёму стало хуже. Мама юноши вызвала скорую. Артём умер, когда бригада ехала на вызов.

Женщина рассказала изданию «Подъём», что сын умер у неё на руках. У них дома был друг Артёма, Галина попросила его не уходить, помочь довести до скорой. Но они одеть Артёма не успели, он у мамы на глазах сел.

По данным экспертизы, молодой человек скончался от внутрибрюшного кровотечения и травмы тонкого кишечника.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал инцидент «чудовищным, несправедливым» и поручил региональному минздраву провести проверку.

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