Сбербанк отправит на удаленный режим работы половину сотрудников
13 января 2022, 13:55
Сбербанк в ближайшие дни отправит на удаленный режим работы половину своих сотрудников. Председатель Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, что удалёнка у 50 процентов сотрудников начнётся с понедельника, 17 января, - сообщается на сайте radiomayak.ru.
В России за последние сутки зафиксировано резкое увеличение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. COVID-19 инфицировано 21 155 человек. По данным оперативного штаба, прирост составил 17,88%.
Самый сильный рост числа заражений ковидом зарегистрирован в Москве.
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