Аргументы Недели Общество 13+

Сбербанк отправит на удаленный режим работы половину сотрудников

, 13:55

Сбербанк отправит на удаленный режим работы половину сотрудников
Герман Греф, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

Сбербанк в ближайшие дни отправит на удаленный режим работы половину своих сотрудников. Председатель Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, что удалёнка у 50 процентов  сотрудников начнётся с понедельника, 17 января, - сообщается на сайте radiomayak.ru.

В России за последние сутки зафиксировано резкое увеличение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. COVID-19 инфицировано 21 155 человек. По данным оперативного штаба, прирост составил 17,88%.

Самый сильный рост числа заражений ковидом зарегистрирован в Москве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Россия ждет от Запада аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире