Сбербанк отправит на удаленный режим работы половину сотрудников

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13 января 2022, 13:55

Герман Греф, фото: Yevgeny Philippov, globallookpress.com

Сбербанк в ближайшие дни отправит на удаленный режим работы половину своих сотрудников. Председатель Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, что удалёнка у 50 процентов сотрудников начнётся с понедельника, 17 января, - сообщается на сайте radiomayak.ru.

В России за последние сутки зафиксировано резкое увеличение числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом. COVID-19 инфицировано 21 155 человек. По данным оперативного штаба, прирост составил 17,88%.

Самый сильный рост числа заражений ковидом зарегистрирован в Москве.

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