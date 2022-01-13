В столице Бельгии самым распространённым мужским именем в 2021 году стало имя Мохамед

В столице Бельгии самым популярным мужским именем в 2021 году стало имя Мохамед. В столице этой европейской страны городе Брюсселе в прошлом году зарегистрировано 13 595 человек с таким именем.
Имя Мохамед встречается в Брюсселе в два раза чаще, чем Жан. Имя Жан на втором месте. Оно у 6 089 человек. На третьем месте оказалось имя Мохаммед — его в Брюсселе носят 4 800 человек.
В Бельгии самым популярным именем остаётся Жан, на втором месте - Марк, на третьем - Патрик. Мохамед занимает предпоследнее место в ТОП-10.
По данным статистического агентства Бельгии Statbel, среди женских имён самыми распространёнными в 2021 году стали Мария, Мари и Мартин.
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