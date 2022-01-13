Аргументы Недели Общество 13+

В столице Бельгии самым распространённым мужским именем в 2021 году стало имя Мохамед

, 13:00 Источник: Говорит Москва

В столице Бельгии самым распространённым мужским именем в 2021 году стало имя Мохамед
фото: pixabay.com

В столице Бельгии самым популярным мужским именем в 2021 году стало имя Мохамед. В столице этой европейской страны городе Брюсселе в прошлом году зарегистрировано 13 595 человек с таким именем.

Имя Мохамед встречается в Брюсселе в два раза чаще, чем Жан. Имя Жан на втором месте. Оно у 6 089 человек.
На третьем месте оказалось имя Мохаммед — его в Брюсселе носят 4 800 человек.

В Бельгии самым популярным именем остаётся Жан, на втором месте - Марк, на третьем - Патрик. Мохамед занимает предпоследнее место в ТОП-10.

По данным статистического агентства Бельгии Statbel, среди женских имён самыми распространёнными в 2021 году стали Мария, Мари и Мартин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Россия ждет от Запада аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Политика

Политика

Общество

Общество

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире