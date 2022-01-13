Дрессировщик Аскольд Запашный не отрицает старый Новый год, а фигурист Алексей Ягудин отдыхает от новогодних ёлок

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13 января 2022, 12:32 Источник: Тeleprogramma.pro

Алексей Ягудин, фото: vk.com/alexei.yagudin

Россияне любят праздники. Многие после встречи Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января отмечают еще и старый Новый год. Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин считает, что у россиян всегда найдется повод отметить какой-нибудь праздник.

В его с Татьяной Тотьмяниной семье старый Новый год не отмечают. "Мы обычно находимся в релаксе от новогодних елок", — рассказал Ягудин.

Известный дрессировщик, худрук Большого московского цирка Аскольд Запашный не воспринимает старый Новый год всерьез, но положительно относится к встрече Нового года еще и в ночь с 13 на 14 января, - сообщает Teleprogramma.pro.

Запашный рассказал, что у них принято в эти дни поздравлять друг друга, настроение у всех поднимается. По словам дрессировщика, некоторые люди в принципе отрицают старый Новый год как форму, считают ее непонятной и ненужной, он к таким не относится.

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