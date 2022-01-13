Путин объявил мобилизацию учреждений разного рода из-за «омикрон» штамма коронавируса

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13 января 2022, 11:41 Источник: пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин 12 января в режиме видеоконференции провёл первое в 2022 году совещание с членами правительства и начал его с наиболее актуальной темы - борьбы с коронавирусной инфекцией.

Путин отметил, что эта тема "не оставляет в покое – не только нас, весь мир". Глава государства напомнил, что сейчас происходит в США и некоторых европейских странах с новым штаммом "омикрон".

Путин уже ранее обсуждал тему с некоторыми губернаторами, возникают вопросы, и нужно их оперативно решать.Президент сказал, что наш препарат "Спутник V"" достаточно эффективно работает", нейтрализация вируса очевидна. Он призвал "наращивать вакцинирование".

Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину, главе правительства, проработать этот вопрос. "...для того, чтобы эффективно работать, ... нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом его витке", - заявил президент РФ.

По словам Путина, "у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться".

В начале совещания вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла, что по итогам первой недели 2021 года уровень заболеваемости в России составил 76,3 случая на 100 тысяч населения – это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Она подчеркнула, что эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень тестирования.

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