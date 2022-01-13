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Полис ОСАГО может подорожать на 48%

, 09:31 Источник: Известия

Полис ОСАГО может подорожать на 48%
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 48% — до 2567 рублей. Банк России позитивно оценил законопроект Министерства финансов России об увеличении выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей и об отмене учета износа деталей автомобиля, - пишут "Известия".

Соответственно, вырастут компенсации пострадавшим, у виновника ДТП усилится страховая защита, а также станет невозможно взыскать через суд с виновного разницу в стоимости новой детали и изношенной.

В Центробанке полагают, что вводить эти изменения следует поэтапно: сначала повысить лимит выплат и не ранее чем через год отменить учет износа деталей транспортного средства. 

На первом этапе страховка станет дороже на 21% (1123 рубля), а еще через год — на 27% (1444 рубля). Первое изменение об увеличении выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке могут принять 1 января 2023 года.

В страховых компаниях сообщили, что ОСАГО может подорожать больше.

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