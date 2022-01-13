В Костроме после убийства девочки следователи возбудили дело о халатности полицейских

Аргументы Недели → Общество 13+

13 января 2022, 09:14 Источник: РИА Новости

фото с сайта СКР

Следователи после убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о возбуждении дела по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2.

По версии следствия, правоохранители ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным.

В Костроме 4 января маленькая девочка вышла гулять на улицу Северной Правды. Вскоре малышку забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Пропавшую девочку искал весь город.

Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело несовершеннолетней обнаружили в комнате одного из общежитий города. По данным прокуратуры г. Кострома, 45-летний и 24-летний подозреваемые ранее были судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Оба арестованы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости