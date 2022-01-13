Аргументы Недели Общество 13+

В Костроме после убийства девочки следователи возбудили дело о халатности полицейских

, 09:14 Источник: РИА Новости

В Костроме после убийства девочки следователи возбудили дело о халатности полицейских
фото с сайта СКР

Следователи после убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о возбуждении дела по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2.

По версии следствия, правоохранители ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным.

В Костроме 4 января маленькая девочка вышла гулять на улицу Северной Правды. Вскоре малышку забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Пропавшую девочку искал весь город.

Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело несовершеннолетней обнаружили в комнате одного из общежитий города. По данным прокуратуры г. Кострома, 45-летний и 24-летний  подозреваемые ранее были судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Оба арестованы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Россия ждет от Запада аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

В мире