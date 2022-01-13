Свыше 2 миллионов южноуральцев используют портал «Госуслуги»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

13 января 2022, 06:49 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Они имеют доступ ко всем электронным государственным услугам.

В 2021 году свыше 400 тысяч южноуральцев подтвердили учетные записи на портале «Госуслуг». Теперь подтвержденные учетные записи есть у более 2 миллионов жителей региона, им доступны все электронные государственные услуги.

По данным министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, в прошлом году более 40% обращений за получением массовых социально значимых услуг осуществились в электронном виде, без личного посещения человеком органов власти. Практически удвоилось количество заявлений, поданных через портал gosuslugi.ru на получение федеральных услуг. В 2021 таких обращений было 12 миллионов. Вдвое увеличилось число пользователей Регионального портала gosuslugi74.ru, сейчас их более 260 тысяч человек.

Добавим, что в 2021 году в электронный вид были переведены 92 массовые социально значимые услуги. В этом году, планируется перевести в электронный вид услуги в сфере образования: подачу заявления на обучение детей в школах, колледжах и техникумах, запись в кружки и секции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости