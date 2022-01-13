Купели в Челябинской области будут открыты с 18 по 19 января

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13 января 2022, 06:45 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Ожидается, что около 20 тысяч южноуральцев в этом году окунутся в крещенскую воду.

Обеспечение безопасности жителей региона в Крещенские праздники обсуждалось на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с начальником ГУ МЧС России по Челябинской области Юрием Буренко, в которой приняли участие заместитель губернатора Сергей Сушков и министр общественной безопасности региона Светлана Костина.

Глава региона поставил задачу обеспечить безопасность южноуральцев, оборудовать и подготовить купели. Они будут открыты с 22 часов 18 января до 24 часов 19 января. Ожидается, что окунуться в крещенской воде придут около 20 тысяч человек.

«На местные администрации возложена ответственность за безопасность людей. Необходимо обеспечить дежурство медиков, спасателей, полицейских», — подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, что во время встречи также обсуждалось обеспечение безопасности граждан во время новогодних праздников.

«По компетенции МЧС праздники прошли организованно, в этом году показатели лучше. Итоги годы мы обсудим на январских сборах, но статистика уже подведена: показатели гибели ниже на 4,2%, по гибели детей ниже в два раза», — прокомментировал Юрий Буренко.

Еще одной важной темой разговора стало укрепление пожарной безопасности. В прошлом году в региона были выполнены все запланированные мероприятия в этой сфере, в частности, созданы три пожарных части, обновлено 17 единиц пожарной техники, создано 11 добровольных пожарных команд в 9 территориях.

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