Милошу Биковичу исполнилось 34 года: как сербский актер стал популярным в России

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13 января 2022, 07:09 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает сербский и российский актёр кино и театра Милош Бикович. Ему исполняется 34 года.



Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. Первую работу получил в тринадцать лет, стал ведущим на детском телевидении. Он окончил Белградский университет искусств.



Милош играет также в Национальном театре Белграда. В Сербии актер получил известность, исполнив главную роль в историческом фильме «Монтевидео: Божественное видение». Бикович имеет сербские кинематографические награды. Позже он познакомился с Никитой Михалковым на Московском кинофестивале, где представлял сербский фильм. Михалков пригласил его в свой фильм «Солнечный удар», с этого фильма началась его российская кинокарьера.



В России он стал известен благодаря участию в сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи», а также в фильмах «Духless 2», «Лёд», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Отель Белград».

В 2014 году Милош срежиссировал и смонтировал клип сербской певицы, а также сам снялся в этом клипе. В 2020 году сыграл заглавную роль в сериале «Магомаев».

С 24 февраля прошлого года имеет гражданство Российской Федерации.



В 2016 году встречался с российской моделью Сашей Лусс, затем с Аглаей Тарасовой - актрисой, с которой он вместе снимался в фильме Лёд. С конца 2018 года встречался с сербской моделью Барбарой Таталович, отношения с которой длились полтора года — до конца 2019. Около года встречался с танцовщицей Ариной Волошиной, в прошлом году они расстались.

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