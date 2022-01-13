Александру Головину исполнилось 33 года: творческий путь актера

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13 января 2022, 07:08 Наталья Полянская

Свой день рождения отмечает сегодня российский актер театра и кино Александр Головин. Ему исполняется 33 года.



Александр Головин родился в Брно в Чехословакии 13 января 1989 года. Отец его был военный лётчик в отставке. А мать домохозяйка, исполняет роль менеджера Головина. У него есть старшая сестра Евгения. Когда Головину было девять лет, его родители увидели рекламный плакат о наборе детей в модельное агентство Славы Зайцева. Хотя изначально они записали туда на отбор только Евгению, Александр уговорил их записать и его. Они оба прошли отбор и были приняты в агентство, где Головина заметил преподаватель Андрей Александрович Белкин.



С 2001 года Александр снимается в кино. Первой актёрской работой Головина стали съемки в клипе Найка Борзова "Три слова", когда юному артисту было десять лет. Через два года Саша получил эпизодическую роль в фильме "Бледнолицый лжец" Виталия Москаленко, где еще снимались знаменитые актеры Сергей Безруков, Анна Самохина и Екатерина Гусева.



Следующим этапом стала главная роль в фильме "Повелитель луж", где ребенок сыграл маленького кадета морского училища Ваню. Светловолосый парнишка небольшого роста покорил зрителей. Эта роль во многом определила будущее амплуа молодого артиста. После выхода фильма Головин снялся в юмористическом киножурнале "Ералаш", где Саша участвовал в тринадцати выпусках.

Кроме того, Головин не имеет профессионального актёрского образования.

Актер не женат. У него есть дочь от Светланы Белогуровой. В 2019 году была юридически признана дочерью Головина.

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