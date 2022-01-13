Орландо Блуму исполнилось 45 лет: как мальчик с дисграфией стал популярным актером

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13 января 2022, 07:09 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известный британский актер Орландо Блум. Ему исполняется 45 лет.



Орландо родился 13 января 1977 года в Кентербери в Великобритании. Имя получил в честь английского композитора XVII века Орландо Гиббонса. Его мать занималась бизнесом, управляла языковой школой для иностранных студентов, а также увлекалась писательством. Отец Орландо умер, когда тому было четыре года, воспитание мальчика и его старшей сестры Саманты легло на плечи матери. Его отчим был из семьи южноафриканских евреев, известный писатель и журналист, был профессором права в Университете Кента. Учёба в школе давалась Орландо тяжело — он страдал дисграфией, а потому часто становился объектом насмешек сверстников.



Дебют Блума на сцене состоялся ещё в детстве, когда он принял участие в нескольких школьных постановках. В 1993 году в возрасте шестнадцати лет он отправился в Лондон и провел два сезона, играя на сцене Национального молодёжного театра, после чего получил грант на годовое обучение в Британско-американской академии драматического искусства, выпускниками которой были Дженнифер Эль, Оливер Платт и Дэвид Швиммер. Во время учёбы он принял участие в постановке «Прогулка в венском лесу», а также обзавелся собственным агентом.



Далее Блум на протяжении трёх лет продолжал совершенствовать актёрское мастерство в Гилдхоллской школе музыки и театра, где штудирование пьес Шекспира, Мильтона и Чехова помогло ему избавиться от дислексии.



Появившись в 2004 году в британской комедии «Парень из кальция» в роли молочника Джимми Коннелли, который неожиданно становится претендентом на звание чемпиона мира по боксу, Блум принял участие в очередной крупнобюджетной голливудской картине — исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада».



Приняв участие в 2006 году в не менее успешном продолжении первого фильма о приключениях капитана Джека Воробья и его друзей «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», Блум снялся в эпизодической роли в романтической комедии Алека Кешишьяна «Любовь и другие несчастья» с Бриттани Мерфи в главной роли. Премьера фильма состоялась в сентябре 2006 года на Международном кинофестивале в Торонто.



В июле 2010 года женился на австралийской модели Миранде Керр. 6 января 2011 года у пары родился сын Флинн, первенец для обоих родителей. В октябре 2013 года, после трёх лет брака, пара сообщила о расставании. С января 2016 года Блум начал встречаться с певицей Кэти Перри. В феврале 2017 года стало известно, что пара рассталась. Блум и Перри возобновили отношения в апреле 2018 года, а 14 февраля 2019 года объявили о помолвке. 27 августа 2020 года Орландо Блум и Кэти Перри объявили о рождении дочери Дейзи Дав Блум.

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