В Башкирии проверяют стоимость часов замглавы ГИБДД

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12 января 2022, 19:19 Источник: ufa1.ru

Фото: Гибдд Салават / Vk.com

В ходе обысков, проведенных в ноябре в коттедже замначальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова, были найдены дорогая одежда, обувь, новый айфон и целая коллекция часов. Один из экземпляров похож на швейцарские Patek Philippe. Стоимость такой модели может составлять порядка 300 тысяч евро.



Стало известно, что часы высокопоставленного стража дорог, отправлены на оценку.



«Не факт, что это оригинал, но все часы отправили на оценку,- сообщил источник издания UFA1.RU. - Больше особо ценных вещей не нашли. Сам коттедж наверняка тоже оценят».



Известно, что обыски у Сагитова проходили в рамках расследования коррупционного скандала, связанного с «золотым гаишником» Ильдусом Шайбаковым. Оказалось, что на Шайбакова и его родственников записаны две дорогие иномарки, две компании, магазины, кафе, огромный коттедж, квартира, три нежилых помещения и несколько миллионов рублей.





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