Куйбышевский суд Петербурга без огласки продлил экс-главе УСП Алексею Барабанщикову срок содержания под стражей

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12 января 2022, 17:52

Куйбышевский районный суд Петербурга оставил экс-главу Управления социального питания в СИЗО дополнительно на два месяца. Заседание по продлению меры пресечения прошло еще 24 декабря, но информации о нем по какой-то причине не оказалось ни на портале Куйбышевского суда, ни на ресурсах Объединенной пресс-службы судов Петербурга. Алексей Барабанщиков был задержан в ноябре 2021 года после того, как обвинил чиновников районных администраций в коррупционных связях с поставщиками школьного питания и раскритиковал Смольный за нежелание навести порядок на рынке соцпита.

Петербуржцам знать не положено.

В минувшее воскресенье, 9 января, истек срок содержания под стражей бывшего главы Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова, назначенный Куйбышевским районным судом 15 ноября 2021 года. До 9 января суд должен был провести заседание и определить, следует ли продлить содержание экс-чиновника в СИЗО или освободить его.

Но на 12 января в картотеке дел Куйбышевского суда какая-либо информация о заседании и его итогах отсутствует. Последнее движение по делу датировано 23 декабря 2021 года, когда было приложено решение Санкт-Петербургского городского суда по апелляции Барабанщикова на решение Куйбышевского суда, вынесенное днем ранее.

Ситуацию частично прояснила руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Оказалось, что мера пресечения Барабанщикову была продлена Куйбышевским судом еще 24 декабря по инициативе следствия на два месяца, то есть до 9 марта. Однако по какой причине, вопреки устоявшейся судебной практике, прошедшее заседание не отмечено на портале Куйбышевского суда осталось не ясным. Об итогах заседания не сообщала и сама Объединенная пресс-служба судов.

«Мы за продлениями уже не следим, потому что это невозможно и нам неинтересно», - отметила Дарья Лебедева.

В то же время, на информационных ресурсах Объединенной пресс-службы судов регулярно публикуется информация о продлении меры пресечения. Так, 30 декабря в официальном Telegram-канале пресс-службы была опубликована запись о продлении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, как раз Куйбышевским районным судом Петербурга.





Всего за декабрь 2021 года в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов было опубликовано пять записей о продлении меры пресечения фигурантам дел по различным статьям. Однако заседание по резонансному делу в отношении высокопоставленного чиновника из Правительства Санкт-Петербурга пресс-служба оставила без внимания. Учитывая, что заседание по делу Барабанщикова не отмечено на сайте Куйбышевского районного суда даже спустя 20 дней после его проведения, а также отсутствие информации о нем на ресурсах Объединенной пресс-службы судов Петербурга, создается впечатление, что резонансный процесс стараются сделать максимально непубличным. Причиной тому может быть слабость позиций следствия. Петербургские общественные деятели и СМИ уже не раз отмечали, что дело против экс-главы УСП может иметь политическую подоплеку.

Ни мотива, ни возможности.

Алексей Барабанщиков был задержан 10 ноября 2021 года, тогда же в Управлении социального питания прошли обыски, проводившиеся под контролем Службы экономической безопасности Управления ФСБ по Санкт-Петербургу. Уже 12 ноября Барабанщиков был уволен губернатором Александром Бегловым, как отмечалось, он написал заявление по собственному желанию. Однако СМИ сообщили, что экс-чиновник написал заявление уже по факту увольнения, то есть задним числом.

По версии следствия, Алексей Барабанщиков якобы помог одному из городских комбинатов соцпита получить крупный госконтракт на обслуживание образовательных учреждений Пушкинского района. Тендер проводился еще в августе 2020 года. Заявки на участие подали сразу несколько предприятий, но лидерами стали два принадлежащих городу комбината – «КСП Красносельского района» и «Столовая №14». Предложение первого было дороже, но выигрывало по неценовым (качественным) показателям, второй предложил цену ниже, но и позиции по неценовым критериям были слабее. В итоге победил «КСП Красносельского района».

Следствие считает, что Барабанщиков неким образом помог комбинату победить, и теперь разница между ценой заявок, 23,7 миллиона рублей, расценивается как ущерб городскому бюджету. Но каким образом бывший глава Управления социального питания мог повлиять на ход торгов до сих пор не известно.

Так, тендер для школ Пушкинского района проводился по новой схеме. Если до 2020 года все контракты для образовательных учреждений распределялись через районные администрации, то по новой системе полный контроль за распределение переходил к городскому комитету по госзаказу. В процессе распределения контрактов функция Управления социального питания сводилась к проверке конкурсной документации на соответствие требованиям СанПиН. На что и как в таких обстоятельствах мог повлиять Барабанщиков неизвестно.

Еще меньше ясности в мотивах вменяемых экс-чиновнику манипуляций. Дело возбуждено по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». То есть указанные 23,7 миллиона рублей не были похищены, а пошли на установленные цели – организацию качественного питания для учеников Пушкинского района. Причем цена госконтрактов была сформирована исходя из расчетов Правительства Петербурга о расходах на организацию качественного питания. Таким образом, у Барабанщикова отсутствовали мотив для совершения вменяемого ему нарушения и возможности его осуществления, а расходы города не превысили одобренных Смольным.

Неудобные инициативы.

В то же время действия Барабанщикова в рамках полномочий привели к существенным переменам на рынке социального питания, которые негативно восприняли владельцы частных комбинатов.

В 2020 году Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга подвела итоги проверки деятельности Управления социального питания за 2018-2019 годы. Было установлено, что ведомство выполняло свои функции избирательно. Так, выявлявшиеся на объектах соцпита нарушения игнорировались, информация о них не передавалась в Роспотребнадзор и прокуратуру, из-за чего виновные в нарушениях предприятия не несли какой-либо ответственности. В тот период УСП возглавляла Наталья Петрова, свой пост она занимала с начала 2000-х годов.

В конце 2019 года Петрова уволилась, а в начале 2020 года по приглашению Александра Беглова УСП возглавил Алексей Барабанщиков. Изучив ситуацию на рынке петербургского соцпита он предложил ряд нововведений для повышения качества предоставляемых услуг. В частности, для борьбы с коррумпированностью системы он посоветовал ужесточить контроль за проведением тендеров и разработать единую для города документацию. Ранее чиновники районных администраций имели возможность составлять требования таким образом, чтобы в конкурсе побеждали только «свои» комбинаты. Например, так происходило в Колпинском районе. Также УСП под руководством Барабанщикова был разработан Единый стандарт качества для образовательных учреждений, увеличилось число проверок, а в пищеблоках школ начали проводить замену устаревшего оборудования.

Начавшиеся процессы, по понятным причинам, не устраивали частные комбинаты, владельцы которых начали критиковать действия Барабанщикова. Больше всего негатива вызвал процесс укрупнения тендеров и их передача комитету по госзаказу. Но, как рассказал глава КГЗ Александр Жемякин на допросе по делу Барабанщикова, разработать план модернизации госзакупок школьного питания ему поручил губернатор Александр Беглов. Что интересно, позднее пресс-служба Смольного начала отрицать причастность главы города к реформе рынка соцпита, заявив, что дорожная карта губернатором подписана так и не была.

Несмотря на приложенные Барабанщиковым усилия, реформа рынка социального питания Петербурга практически не продвигалась. В своих интервью он начал критиковать районных чиновников и руководство города за нежелание навести порядок в этой сфере и указывал на коррупционные связи с частными комбинатами. После одного из резонансных интервью он был задержан и уволен, а процесс по его делу теперь скрыт от общественности.

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