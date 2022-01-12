Россия заплатит за события в Беслане

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12 января 2022, 15:38 Источник: Коммерсантъ

Фото: globallookpress.com

Согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), 39 пострадавших от теракта в Беслане и их родственники должны получить компенсацию в размере €360 тыс. В 2019 году 409 заявителям уже было выплачено более €3 млн.



Первого сентября 2004 года в североосетинском Беслане 32 террориста захватили школу №1. В заложниках оказались 1128 человек. Спустя несколько дней в ходе захвата здания школы погибли 334 заложника (из них 186 — дети) и 10 бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».



В 2017 году ЕСПЧ признал Россию ответственной за промахи в спецоперации по освобождению заложников и неэффективное расследование произошедшего. Последнее решение Страсбургского суда основано на положении ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека, которая обзывает государства планировать и контролировать операцию с применением смертоносной силы, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников, а также провести эффективное расследование случившегося.



Из опубликованного 11 января решения следует, что бывшие заложники и члены семей погибших по-прежнему не получили должной информации о результатах расследования в отношении лиц, ответственных за применение тяжелого оружия во время штурма захваченной школы, а также о привлечении к ответственности членов оперативного штаба, санкционировавших применение такого оружия. Страсбургский суд утверждает, что российские власти за несколько дней до теракта получали информацию о планируемой атаке, но не усилили меры безопасности.





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